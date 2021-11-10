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"آل الشيخ": الإسلام يأمرنا بالرحمة والتسامح ونبذ الغلو والتطرف والفتن

"حسانوفيتش" رفع الشكر للملك وولي العهد على دعمهما لمسلمي كرواتيا

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء اليوم الأربعاء رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة زغرب بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك والسفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، وعددٍ من المسؤولين بالوزارة والمشيخة الإسلامية بكرواتيا.

وتفصيلاً، تناول اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالاته.

وأدلى كلٌ من الوزير ورئيس المشيخة الإسلامية بتصريح صحفيٍ عن اللقاء، حيث أكد الوزير آل الشيخ أن الزيارة جاءت لنقل سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرئيس المشيخة الإسلامية لجمهورية كرواتيا ولعموم المسلمين فيها، لافتًا إلى حرص قيادة المملكة على تعزيز العمل المشترك لكل ما يخدم البلدين الصديقين ويُسهم في نشر قيم الإسلام الوسطي.

وبيّن وزير الشؤون الإسلامية أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - تعمل بجد وصدق وأمانة من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا وأن تكون الدعوة وفق ما أمر الله به في الكتاب وجاءت به سنة رسوله وهو نشر الدين الصحيح من خلال نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والفتن.

وأشار إلى أن الإسلام يأمرنا بالرحمة والتسامح والتعايش ولا يأمرنا بالتدمير والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأوطان، لافتًا إلى أن الإسلام خلال الخمسة عقود الماضية استغل من قِبل بعض الأحزاب والجماعات لأغراض سياسية وغيرها ومنها الأغراض المادية لتدمير الأوطان باسم الدين وباسم الإسلام والإسلام بريء من هذه الجرائم التي تحصل.

وبيّن: أن الإسلام يدعو إلى الحياة والأمان والاستقرار وإلى بناء الأوطان وعمارة هذا الكون، موضحًا أن وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية ستعملان معًا لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لنشر الإسلام الصحيح وفق ما ورد في القرآن والسنة ونهج السلف الصالح.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن اللقاء مع مفتي كرواتيا قد حظي بتفهم ورؤية واضحة لتنفيذ هذه التوجيهات وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.

ومن جانب آخر، رفع رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مؤكدًا أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي والبلد الذي يمد يد الخير والسلام والمحبة للعالم.

وعبّر "حسانوفيتش" عن سعادته البالغة بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة والتي وصفها بأنها أول زيارة منذ أن أصبحت كرواتيا دولة مستقلة وهي دليل على عناية قيادة السعودية بمسلمي كرواتيا، وستكون فاتحة خير لعلاقات متميزة وعمل مشترك يخدم مسلمي كرواتيا.

وقدم "حسانوفيتش" شكره للوزير آل الشيخ على جهوده المميزة في إيضاح صورة الإسلام النقية ليست للمسلمين فقط بل للجميع، مبينًا أن المشيخة الإسلامية تتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز أوجه التعاون بين المملكة وكرواتيا في كل ما يخدم البلدين، ويحافظ على الهوية الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": الإسلام يأمرنا بالرحمة والتسامح ونبذ الغلو والتطرف والفتن
سبق

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء اليوم الأربعاء رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة زغرب بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك والسفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، وعددٍ من المسؤولين بالوزارة والمشيخة الإسلامية بكرواتيا.

وتفصيلاً، تناول اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالاته.

وأدلى كلٌ من الوزير ورئيس المشيخة الإسلامية بتصريح صحفيٍ عن اللقاء، حيث أكد الوزير آل الشيخ أن الزيارة جاءت لنقل سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرئيس المشيخة الإسلامية لجمهورية كرواتيا ولعموم المسلمين فيها، لافتًا إلى حرص قيادة المملكة على تعزيز العمل المشترك لكل ما يخدم البلدين الصديقين ويُسهم في نشر قيم الإسلام الوسطي.

وبيّن وزير الشؤون الإسلامية أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - تعمل بجد وصدق وأمانة من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا وأن تكون الدعوة وفق ما أمر الله به في الكتاب وجاءت به سنة رسوله وهو نشر الدين الصحيح من خلال نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والفتن.

وأشار إلى أن الإسلام يأمرنا بالرحمة والتسامح والتعايش ولا يأمرنا بالتدمير والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأوطان، لافتًا إلى أن الإسلام خلال الخمسة عقود الماضية استغل من قِبل بعض الأحزاب والجماعات لأغراض سياسية وغيرها ومنها الأغراض المادية لتدمير الأوطان باسم الدين وباسم الإسلام والإسلام بريء من هذه الجرائم التي تحصل.

وبيّن: أن الإسلام يدعو إلى الحياة والأمان والاستقرار وإلى بناء الأوطان وعمارة هذا الكون، موضحًا أن وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية ستعملان معًا لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لنشر الإسلام الصحيح وفق ما ورد في القرآن والسنة ونهج السلف الصالح.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن اللقاء مع مفتي كرواتيا قد حظي بتفهم ورؤية واضحة لتنفيذ هذه التوجيهات وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.

ومن جانب آخر، رفع رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مؤكدًا أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي والبلد الذي يمد يد الخير والسلام والمحبة للعالم.

وعبّر "حسانوفيتش" عن سعادته البالغة بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة والتي وصفها بأنها أول زيارة منذ أن أصبحت كرواتيا دولة مستقلة وهي دليل على عناية قيادة السعودية بمسلمي كرواتيا، وستكون فاتحة خير لعلاقات متميزة وعمل مشترك يخدم مسلمي كرواتيا.

وقدم "حسانوفيتش" شكره للوزير آل الشيخ على جهوده المميزة في إيضاح صورة الإسلام النقية ليست للمسلمين فقط بل للجميع، مبينًا أن المشيخة الإسلامية تتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز أوجه التعاون بين المملكة وكرواتيا في كل ما يخدم البلدين، ويحافظ على الهوية الإسلامية.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
10:57 PM

"آل الشيخ": الإسلام يأمرنا بالرحمة والتسامح ونبذ الغلو والتطرف والفتن

"حسانوفيتش" رفع الشكر للملك وولي العهد على دعمهما لمسلمي كرواتيا

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عبدالله العنزي - الرياض
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التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء اليوم الأربعاء رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة زغرب بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك والسفير غير المقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، وعددٍ من المسؤولين بالوزارة والمشيخة الإسلامية بكرواتيا.

وتفصيلاً، تناول اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالاته.

وأدلى كلٌ من الوزير ورئيس المشيخة الإسلامية بتصريح صحفيٍ عن اللقاء، حيث أكد الوزير آل الشيخ أن الزيارة جاءت لنقل سلام وتحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرئيس المشيخة الإسلامية لجمهورية كرواتيا ولعموم المسلمين فيها، لافتًا إلى حرص قيادة المملكة على تعزيز العمل المشترك لكل ما يخدم البلدين الصديقين ويُسهم في نشر قيم الإسلام الوسطي.

وبيّن وزير الشؤون الإسلامية أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - تعمل بجد وصدق وأمانة من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في جميع بقاع الدنيا وأن تكون الدعوة وفق ما أمر الله به في الكتاب وجاءت به سنة رسوله وهو نشر الدين الصحيح من خلال نشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والفتن.

وأشار إلى أن الإسلام يأمرنا بالرحمة والتسامح والتعايش ولا يأمرنا بالتدمير والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأوطان، لافتًا إلى أن الإسلام خلال الخمسة عقود الماضية استغل من قِبل بعض الأحزاب والجماعات لأغراض سياسية وغيرها ومنها الأغراض المادية لتدمير الأوطان باسم الدين وباسم الإسلام والإسلام بريء من هذه الجرائم التي تحصل.

وبيّن: أن الإسلام يدعو إلى الحياة والأمان والاستقرار وإلى بناء الأوطان وعمارة هذا الكون، موضحًا أن وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية ستعملان معًا لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لنشر الإسلام الصحيح وفق ما ورد في القرآن والسنة ونهج السلف الصالح.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن اللقاء مع مفتي كرواتيا قد حظي بتفهم ورؤية واضحة لتنفيذ هذه التوجيهات وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله.

ومن جانب آخر، رفع رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتش الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مؤكدًا أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي والبلد الذي يمد يد الخير والسلام والمحبة للعالم.

وعبّر "حسانوفيتش" عن سعادته البالغة بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة والتي وصفها بأنها أول زيارة منذ أن أصبحت كرواتيا دولة مستقلة وهي دليل على عناية قيادة السعودية بمسلمي كرواتيا، وستكون فاتحة خير لعلاقات متميزة وعمل مشترك يخدم مسلمي كرواتيا.

وقدم "حسانوفيتش" شكره للوزير آل الشيخ على جهوده المميزة في إيضاح صورة الإسلام النقية ليست للمسلمين فقط بل للجميع، مبينًا أن المشيخة الإسلامية تتطلع من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز أوجه التعاون بين المملكة وكرواتيا في كل ما يخدم البلدين، ويحافظ على الهوية الإسلامية.

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