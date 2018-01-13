وبحسب المعلومات فإن الحادث وقع بعقبة قلوة مساء اليوم ونتج عنه وفاة وأربع إصابات.

لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم في عقبة قلوة وباشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة الحادث.

﻿حالة وفاة وعدد من الإصابات في حادث بـ"قلوة الباحة" أحمد العبدالله سبق 2020-01-12 لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم في عقبة قلوة وباشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة الحادث. وبحسب المعلومات فإن الحادث وقع بعقبة قلوة مساء اليوم ونتج عنه وفاة وأربع إصابات.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 10:26 PM

﻿حالة وفاة وعدد من الإصابات في حادث بـ"قلوة الباحة" وقع في "العقبة".. وباشرته الجهات ذات العلاقة





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لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم في عقبة قلوة وباشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة الحادث.

وبحسب المعلومات فإن الحادث وقع بعقبة قلوة مساء اليوم ونتج عنه وفاة وأربع إصابات.