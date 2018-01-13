﻿حالة وفاة وعدد من الإصابات في حادث بـ"قلوة الباحة"

لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم في عقبة قلوة وباشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة الحادث.
وبحسب المعلومات فإن الحادث وقع بعقبة قلوة مساء اليوم ونتج عنه وفاة وأربع إصابات.
لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم في عقبة قلوة وباشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة الحادث.
وبحسب المعلومات فإن الحادث وقع بعقبة قلوة مساء اليوم ونتج عنه وفاة وأربع إصابات.
لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم في عقبة قلوة وباشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة الحادث.
وبحسب المعلومات فإن الحادث وقع بعقبة قلوة مساء اليوم ونتج عنه وفاة وأربع إصابات.
لقي شخص مصرعه وأصيب عدد من الأشخاص بعد حادث تصادم بين مركبتين مساء اليوم في عقبة قلوة وباشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة الحادث.
وبحسب المعلومات فإن الحادث وقع بعقبة قلوة مساء اليوم ونتج عنه وفاة وأربع إصابات.