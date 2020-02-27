تباشر الجهات ذات العلاقة هذه اللحظات حادث تصادم في محافظة قلوة، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

حادث سير في قلوة يخلف عدداً من الوفيات والإصابات أحمد العبدالله سبق 2020-02-27 تباشر الجهات ذات العلاقة هذه اللحظات حادث تصادم في محافظة قلوة، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات. "سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 02:02 PM

اخر تعديل 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 03:29 PM

حادث سير في قلوة يخلف عدداً من الوفيات والإصابات باشرته الجهات المعنية.. "سبق" ستوافيكم بالتفاصيل





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تباشر الجهات ذات العلاقة هذه اللحظات حادث تصادم في محافظة قلوة، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.