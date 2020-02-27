حادث سير في قلوة يخلف عدداً من الوفيات والإصابات

تباشر الجهات ذات العلاقة هذه اللحظات حادث تصادم في محافظة قلوة، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات ذات العلاقة هذه اللحظات حادث تصادم في محافظة قلوة، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.الجهات المعنية حادث تصادم محافظة قلوة
تباشر الجهات ذات العلاقة هذه اللحظات حادث تصادم في محافظة قلوة، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر الجهات ذات العلاقة هذه اللحظات حادث تصادم في محافظة قلوة، وبحسب المعلومات الأولية فإن الحادث نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.