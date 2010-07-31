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رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

سائلًا المولى أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

عيد الأضحى المبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك
سبق

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
08:27 AM

رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

سائلًا المولى أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

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