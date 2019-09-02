النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلوحة "س ب ع".. فيديو يكشف شجاعة مواطن يغامر بحياته لإنقاذ منزل جاره

قام بصدم السيارة المشتعلة مرات عدة حتى أبعدها عن المنزل والمركبات الأخرى

ببطولة جديدة، ومغامرة لا تحضر إلا عند مَن يمتلك قلبًا يفيض شهامة وإنسانية، بادر مواطن فور رؤيته سيارة جارة تحترق بجوار المنزل إلى إبعاد المركبة وألسنة اللهب تتسابق في التهامها.

وخلال اللحظات العصيبة كان المواطن يستخدم سيارته الخاصة في إبعاد السيارة الأخرى عن طريق صدمها وسط النيران المشتعلة، ثم خرج قبل أن تتمكن النار من الوصول لمركبته، ونجح في إبعادها عن المنازل والمركبات المجاورة.

ووثق المهندس الكهربائي والمدرب المعتمد منصور الشبيبي الحادثة بعدسة هاتفه، وأكد أن سبب حرص المواطن على إبعاد المركبة هو وجود خزان غاز خلف الجدار؛ لذا فقد أسهم -بعد مشيئة الله- في إنقاذ أهل المنزل من انفجار محقق، قد يهلكهم جميعًا.

وفي السياق ذاته، تبرع رجل الأعمال تركي بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لليحيى القابضة، بإصلاح سيارة المواطن "المنقِذ" نتيجة الضرر الذي لحقها، وأبدى كامل استعداده لتجهيزها في صناعية الشمال بالرياض.

يُشار إلى أن سيارة "المنقِذ" من نوع "أكاديا"، وتحمل اللوحة "س ب ع". ومن محاسن المصادفات أن عمل المنقِذ البطولي يدل على القوة والشجاعة، وهما الصفتان اللتان تتمتع بها السباع، وكذلك يضرب بها أهل الجزيرة العربية المثل في الشهامة و"الفزعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلوحة "س ب ع".. فيديو يكشف شجاعة مواطن يغامر بحياته لإنقاذ منزل جاره
سبق

ببطولة جديدة، ومغامرة لا تحضر إلا عند مَن يمتلك قلبًا يفيض شهامة وإنسانية، بادر مواطن فور رؤيته سيارة جارة تحترق بجوار المنزل إلى إبعاد المركبة وألسنة اللهب تتسابق في التهامها.

وخلال اللحظات العصيبة كان المواطن يستخدم سيارته الخاصة في إبعاد السيارة الأخرى عن طريق صدمها وسط النيران المشتعلة، ثم خرج قبل أن تتمكن النار من الوصول لمركبته، ونجح في إبعادها عن المنازل والمركبات المجاورة.

ووثق المهندس الكهربائي والمدرب المعتمد منصور الشبيبي الحادثة بعدسة هاتفه، وأكد أن سبب حرص المواطن على إبعاد المركبة هو وجود خزان غاز خلف الجدار؛ لذا فقد أسهم -بعد مشيئة الله- في إنقاذ أهل المنزل من انفجار محقق، قد يهلكهم جميعًا.

وفي السياق ذاته، تبرع رجل الأعمال تركي بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لليحيى القابضة، بإصلاح سيارة المواطن "المنقِذ" نتيجة الضرر الذي لحقها، وأبدى كامل استعداده لتجهيزها في صناعية الشمال بالرياض.

يُشار إلى أن سيارة "المنقِذ" من نوع "أكاديا"، وتحمل اللوحة "س ب ع". ومن محاسن المصادفات أن عمل المنقِذ البطولي يدل على القوة والشجاعة، وهما الصفتان اللتان تتمتع بها السباع، وكذلك يضرب بها أهل الجزيرة العربية المثل في الشهامة و"الفزعة".

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
11:30 PM

بلوحة "س ب ع".. فيديو يكشف شجاعة مواطن يغامر بحياته لإنقاذ منزل جاره

قام بصدم السيارة المشتعلة مرات عدة حتى أبعدها عن المنزل والمركبات الأخرى

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
2,610

ببطولة جديدة، ومغامرة لا تحضر إلا عند مَن يمتلك قلبًا يفيض شهامة وإنسانية، بادر مواطن فور رؤيته سيارة جارة تحترق بجوار المنزل إلى إبعاد المركبة وألسنة اللهب تتسابق في التهامها.

وخلال اللحظات العصيبة كان المواطن يستخدم سيارته الخاصة في إبعاد السيارة الأخرى عن طريق صدمها وسط النيران المشتعلة، ثم خرج قبل أن تتمكن النار من الوصول لمركبته، ونجح في إبعادها عن المنازل والمركبات المجاورة.

ووثق المهندس الكهربائي والمدرب المعتمد منصور الشبيبي الحادثة بعدسة هاتفه، وأكد أن سبب حرص المواطن على إبعاد المركبة هو وجود خزان غاز خلف الجدار؛ لذا فقد أسهم -بعد مشيئة الله- في إنقاذ أهل المنزل من انفجار محقق، قد يهلكهم جميعًا.

وفي السياق ذاته، تبرع رجل الأعمال تركي بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لليحيى القابضة، بإصلاح سيارة المواطن "المنقِذ" نتيجة الضرر الذي لحقها، وأبدى كامل استعداده لتجهيزها في صناعية الشمال بالرياض.

يُشار إلى أن سيارة "المنقِذ" من نوع "أكاديا"، وتحمل اللوحة "س ب ع". ومن محاسن المصادفات أن عمل المنقِذ البطولي يدل على القوة والشجاعة، وهما الصفتان اللتان تتمتع بها السباع، وكذلك يضرب بها أهل الجزيرة العربية المثل في الشهامة و"الفزعة".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,796
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,369
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,306
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,664

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة