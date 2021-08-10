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الاتحاد ورهبة فشل البداية.. أمام الفيحاء العائد لدوري الكبار

في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق، غدًا الأربعاء، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "في نسخته الـ14" للموسم الرياضي 2021-2022، بلقاء وحيد يجمع الفيحاء بضيفه الاتحاد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 7:15 مساءً.

ويسعى أصحاب الأرض "الفيحاء" إلى تسجيل حضور أول إيجابي، بعد عودتهم لدوري الأضواء؛ حتى لا يتعرض الفريق لهزات في المنعطف الأخير.

في المقابل يأمل الاتحاد أن يخطف أول 3 نقاط له خارج أرضه، لتكون دافعًا قويًّا نحو انطلاقة مثالية وتجاوز رهبة فشل المواجهة الأولى له في الدوري المنصرم أمام الاتفاق.

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الاتحاد ورهبة فشل البداية.. أمام الفيحاء العائد لدوري الكبار
سبق

تنطلق، غدًا الأربعاء، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "في نسخته الـ14" للموسم الرياضي 2021-2022، بلقاء وحيد يجمع الفيحاء بضيفه الاتحاد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 7:15 مساءً.

ويسعى أصحاب الأرض "الفيحاء" إلى تسجيل حضور أول إيجابي، بعد عودتهم لدوري الأضواء؛ حتى لا يتعرض الفريق لهزات في المنعطف الأخير.

في المقابل يأمل الاتحاد أن يخطف أول 3 نقاط له خارج أرضه، لتكون دافعًا قويًّا نحو انطلاقة مثالية وتجاوز رهبة فشل المواجهة الأولى له في الدوري المنصرم أمام الاتفاق.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
07:46 PM

الاتحاد ورهبة فشل البداية.. أمام الفيحاء العائد لدوري الكبار

في افتتاح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,867

تنطلق، غدًا الأربعاء، منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "في نسخته الـ14" للموسم الرياضي 2021-2022، بلقاء وحيد يجمع الفيحاء بضيفه الاتحاد، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 7:15 مساءً.

ويسعى أصحاب الأرض "الفيحاء" إلى تسجيل حضور أول إيجابي، بعد عودتهم لدوري الأضواء؛ حتى لا يتعرض الفريق لهزات في المنعطف الأخير.

في المقابل يأمل الاتحاد أن يخطف أول 3 نقاط له خارج أرضه، لتكون دافعًا قويًّا نحو انطلاقة مثالية وتجاوز رهبة فشل المواجهة الأولى له في الدوري المنصرم أمام الاتفاق.

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