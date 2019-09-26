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28 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في 160 مدرسة بشرورة

شملت عددًا من الفعاليات التي تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء

احتفل أكثر من 28 ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في أكثر من 160 مدرسة للبنين والبنات.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، أنَّ الإدارة حرصت منذ وقت مبكر على تنفيذ منظومة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني بالمدارس والأقسام، تُسهم من خلالها إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وغرس المحبة واللحمة الوطنية وبث روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء لدى أبنائنا الطلاب وتذكير النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وقال "عقالا" إن الفعاليات انطلقت بالمدارس من يوم الثلاثاء بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات للاحتفاء باليوم الوطني 89 حيث يعد هذا اليوم أعز ذكرى لوطن العز والأمجاد الوطن الغالي المملكة العربية السعودية ونسعد بالذكرى التاسعة والثمانين، رحم الله مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز وأعان ووفق مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لأن يكون وطننا في القمة دومًا.

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28 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في 160 مدرسة بشرورة
سبق

احتفل أكثر من 28 ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في أكثر من 160 مدرسة للبنين والبنات.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، أنَّ الإدارة حرصت منذ وقت مبكر على تنفيذ منظومة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني بالمدارس والأقسام، تُسهم من خلالها إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وغرس المحبة واللحمة الوطنية وبث روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء لدى أبنائنا الطلاب وتذكير النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وقال "عقالا" إن الفعاليات انطلقت بالمدارس من يوم الثلاثاء بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات للاحتفاء باليوم الوطني 89 حيث يعد هذا اليوم أعز ذكرى لوطن العز والأمجاد الوطن الغالي المملكة العربية السعودية ونسعد بالذكرى التاسعة والثمانين، رحم الله مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز وأعان ووفق مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لأن يكون وطننا في القمة دومًا.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:25 PM

28 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في 160 مدرسة بشرورة

شملت عددًا من الفعاليات التي تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء

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علي حفول - شرورة
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احتفل أكثر من 28 ألف طالب وطالبة في إدارة التعليم بمحافظة شرورة، اليوم الخميس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، في أكثر من 160 مدرسة للبنين والبنات.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، أنَّ الإدارة حرصت منذ وقت مبكر على تنفيذ منظومة من البرامج والفعاليات الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني بالمدارس والأقسام، تُسهم من خلالها إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني، وغرس المحبة واللحمة الوطنية وبث روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء لدى أبنائنا الطلاب وتذكير النشء بحق الوطن، وتوعيتهم بالمنجزات والمكتسبات المتحققة في الوطن الغالي منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وقال "عقالا" إن الفعاليات انطلقت بالمدارس من يوم الثلاثاء بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات للاحتفاء باليوم الوطني 89 حيث يعد هذا اليوم أعز ذكرى لوطن العز والأمجاد الوطن الغالي المملكة العربية السعودية ونسعد بالذكرى التاسعة والثمانين، رحم الله مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز وأعان ووفق مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لأن يكون وطننا في القمة دومًا.

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