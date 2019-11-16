أمير الشرقية: منظومة "التعليم" تتطور بشكل متسارع.. والتميز غايتنا

بارك تحقيق "تعليم المنطقة" مراكز متقدمة في اختبارات "قياس"

بارك أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحقيق تعليم المنطقة الشرقية مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس".

وقال: هذا التميز جاءً ثمرة لتميز الكوادر العاملة في مجال التعليم في المنطقة، والتي سعت من أجل أن يكون أبناء المنطقة على قدر من التأهيل لاجتياز هذه الاختبارات، وهو تأكيدٌ على أن منظومة التعليم تحظى بدعمٍ غير محدود من لدن القيادة التي تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً، وذلك ليقينها أن التنمية تبدأ بالتعليم.

وأضاف: بتطور هذا القطاع المهم تواصل المملكة مسيرة التطور والنماء نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠، مباركاً لمنسوبي التعليم بالمنطقة من معلمين وإداريين وطلاب هذا التميز، ونؤكد أهمية الاستمرار في ذلك.

من جهته، عبّر الدكتور ناصر الشلعان مدير عام تعليم المنطقة الشرقية ورئيس المجلس التعليمي، باسمه وبأسماء أعضاء المجلس، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية.

وقال: هذا التميز هو نتاج دعمه واهتمامه وكذلك دعم نائبه، وهذه الكلمات الأبوية دافع لكل منتسب لقطاع التعليم لبذل المزيد.