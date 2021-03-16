النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرتغال تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

لرجل عمره 80 عامًا

قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض.

وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

البرتغال فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرتغال تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض.

وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:24 PM

البرتغال تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

لرجل عمره 80 عامًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لشبونة
0
1,434

قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض.

وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,313
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,623
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,709

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة