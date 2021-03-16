البرتغال تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض.
وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.
قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض.
وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.البرتغال فيروس كورونا الجديد
قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض.
وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.
قالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن رجلاً عمره 80 عامًا تُوفِّي بسبب فيروس كورونا اليوم في أول حالة وفاة بالبلاد منذ بدء انتشار المرض.
وأعلنت البرتغال تسجيل 331 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.