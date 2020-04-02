النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

"الغذاء والدواء الأميركية" تطالب بسحب "زانتاك" من السوق فوراً

لاحتوائه على نسب من الملوثات والشوائب التي قد تسبب السرطان

طالبت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الشركات المصنعة بسحب جميع عقاقير "رانيتيدين"، التي تستخدم لعلاج الحموضة، والمعروفة بالاسم التجاري"زانتاك" من السوق فوراً.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن هيئة الغذاء والدواء قامت بعمل مراجعة على مادة "رانيتيدين"، وهي المادة الفعالة في "زانتاك"، للتأكد من سلامتها، ووجدت أنها تحتوي على نسب من الملوثات والشوائب التي قد تسبب السرطان.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه النسب تزيد بمرور الوقت، وعند تخزين العقار في درجات حرارة أعلى من المعتاد، ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وقالت هيئة الغذاء: هذه الشوائب يطلق عليها اسم "إن- نيتروسوديميثيلامين"، وكان هناك تحقق في مستوياتها في العقاقير التي توجد بها مادة "رانيتيدين" منذ صيف عام 2019.

من ناحيتها، قالت الدكتورة جانيت وودكوك، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء، في بيان أمس: لم نلاحظ مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب في عديد من العينات التي قمنا باختبارها. ومع ذلك، فإن النسب تزداد تدريجياً بمرور الوقت. ونظراً لأننا لا نعرف كيف ومتى قد تم تخزين المنتج، فقد قررنا أنه لن يكون متاحاً للمستهلكين والمرضى.

وأضافت: هيئة الغذاء والدواء خاطبت جميع الشركات المصنعة للعقار، تطلب سحب المنتجات من السوق على الفور، وأنها تنصح المستهلكين بالتوقف عن تناول العقار.

يذكر أن صيدلية "فاليشور"، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، هي أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير "رانيتيدين".

هيئة الغذاء والدواء الأميركية عقاقير رانيتيدين زانتاك

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الغذاء والدواء الأميركية" تطالب بسحب "زانتاك" من السوق فوراً
سبق

طالبت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الشركات المصنعة بسحب جميع عقاقير "رانيتيدين"، التي تستخدم لعلاج الحموضة، والمعروفة بالاسم التجاري"زانتاك" من السوق فوراً.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن هيئة الغذاء والدواء قامت بعمل مراجعة على مادة "رانيتيدين"، وهي المادة الفعالة في "زانتاك"، للتأكد من سلامتها، ووجدت أنها تحتوي على نسب من الملوثات والشوائب التي قد تسبب السرطان.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه النسب تزيد بمرور الوقت، وعند تخزين العقار في درجات حرارة أعلى من المعتاد، ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وقالت هيئة الغذاء: هذه الشوائب يطلق عليها اسم "إن- نيتروسوديميثيلامين"، وكان هناك تحقق في مستوياتها في العقاقير التي توجد بها مادة "رانيتيدين" منذ صيف عام 2019.

من ناحيتها، قالت الدكتورة جانيت وودكوك، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء، في بيان أمس: لم نلاحظ مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب في عديد من العينات التي قمنا باختبارها. ومع ذلك، فإن النسب تزداد تدريجياً بمرور الوقت. ونظراً لأننا لا نعرف كيف ومتى قد تم تخزين المنتج، فقد قررنا أنه لن يكون متاحاً للمستهلكين والمرضى.

وأضافت: هيئة الغذاء والدواء خاطبت جميع الشركات المصنعة للعقار، تطلب سحب المنتجات من السوق على الفور، وأنها تنصح المستهلكين بالتوقف عن تناول العقار.

يذكر أن صيدلية "فاليشور"، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، هي أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير "رانيتيدين".

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
03:04 PM

"الغذاء والدواء الأميركية" تطالب بسحب "زانتاك" من السوق فوراً

لاحتوائه على نسب من الملوثات والشوائب التي قد تسبب السرطان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,257

طالبت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الشركات المصنعة بسحب جميع عقاقير "رانيتيدين"، التي تستخدم لعلاج الحموضة، والمعروفة بالاسم التجاري"زانتاك" من السوق فوراً.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن هيئة الغذاء والدواء قامت بعمل مراجعة على مادة "رانيتيدين"، وهي المادة الفعالة في "زانتاك"، للتأكد من سلامتها، ووجدت أنها تحتوي على نسب من الملوثات والشوائب التي قد تسبب السرطان.

وأوضحت "الهيئة" أن هذه النسب تزيد بمرور الوقت، وعند تخزين العقار في درجات حرارة أعلى من المعتاد، ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وقالت هيئة الغذاء: هذه الشوائب يطلق عليها اسم "إن- نيتروسوديميثيلامين"، وكان هناك تحقق في مستوياتها في العقاقير التي توجد بها مادة "رانيتيدين" منذ صيف عام 2019.

من ناحيتها، قالت الدكتورة جانيت وودكوك، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء، في بيان أمس: لم نلاحظ مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب في عديد من العينات التي قمنا باختبارها. ومع ذلك، فإن النسب تزداد تدريجياً بمرور الوقت. ونظراً لأننا لا نعرف كيف ومتى قد تم تخزين المنتج، فقد قررنا أنه لن يكون متاحاً للمستهلكين والمرضى.

وأضافت: هيئة الغذاء والدواء خاطبت جميع الشركات المصنعة للعقار، تطلب سحب المنتجات من السوق على الفور، وأنها تنصح المستهلكين بالتوقف عن تناول العقار.

يذكر أن صيدلية "فاليشور"، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، هي أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير "رانيتيدين".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,703
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,436
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,835

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة