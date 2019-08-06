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بالفيديو .. العروض المذهلة لفارسات سعوديات تجذب اهتمام وإعجاب زوار سوق عكاظ

تمكنهن وتفوقهن أدى لتفاعل أفراد الأسر حيث حرصوا على التقاط الصور معهن

جذبت العروض المذهلة لفارسات سعوديات يمتطين ظهور الخيل للمرة الأولى اهتمام وإعجاب زوار سوق عكاظ نتيجة احترافهن ركوب الخيل ليقدمن عروض فرسان عكاظ جنبًا إلى جنب مع الفرسان الرجال، ضمن فعاليات موسم الطائف مصيف العرب.

وتفصيلاً؛ رصد برنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc اليوم، مشاركة وعروض فريق الفرسان النسائي الذي تقوده الفارسة السعودية سما حسين؛ إذ تقود الفتيات السعوديات اللاتي قدمن من مختلف مناطق المملكة الخيول في عروض يومية أمام زوار عكاظ.

وقد شد انتباه الحضور تمكن الفتيات من الخيل وتفوقهن حيث تفاعلت الأسر مع الفارسات وحرصت على التقاط الصور معهن.

وعبّرت الفارسة السعودية سما حسين عن اعتزازهن بالمشاركة في فعاليات الموسم وقدمت شكرها للزوار وتفاعلهن الرائع مع العروض اللاتي قدمنها لتشجيع الفتيات والفارسات السعوديات من خلال ابتسامتهم وتحيتهم وحضورهم الجميل.

وأشارت إلى أنهن بدأن منذ 8 أيام في التدريب والبروفات يوميًا من الساعة 4-9 م استعدادًا للمشاركة في العروض اليومية بالمهرجان.

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بالفيديو .. العروض المذهلة لفارسات سعوديات تجذب اهتمام وإعجاب زوار سوق عكاظ
سبق

جذبت العروض المذهلة لفارسات سعوديات يمتطين ظهور الخيل للمرة الأولى اهتمام وإعجاب زوار سوق عكاظ نتيجة احترافهن ركوب الخيل ليقدمن عروض فرسان عكاظ جنبًا إلى جنب مع الفرسان الرجال، ضمن فعاليات موسم الطائف مصيف العرب.

وتفصيلاً؛ رصد برنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc اليوم، مشاركة وعروض فريق الفرسان النسائي الذي تقوده الفارسة السعودية سما حسين؛ إذ تقود الفتيات السعوديات اللاتي قدمن من مختلف مناطق المملكة الخيول في عروض يومية أمام زوار عكاظ.

وقد شد انتباه الحضور تمكن الفتيات من الخيل وتفوقهن حيث تفاعلت الأسر مع الفارسات وحرصت على التقاط الصور معهن.

وعبّرت الفارسة السعودية سما حسين عن اعتزازهن بالمشاركة في فعاليات الموسم وقدمت شكرها للزوار وتفاعلهن الرائع مع العروض اللاتي قدمنها لتشجيع الفتيات والفارسات السعوديات من خلال ابتسامتهم وتحيتهم وحضورهم الجميل.

وأشارت إلى أنهن بدأن منذ 8 أيام في التدريب والبروفات يوميًا من الساعة 4-9 م استعدادًا للمشاركة في العروض اليومية بالمهرجان.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
11:27 PM

بالفيديو .. العروض المذهلة لفارسات سعوديات تجذب اهتمام وإعجاب زوار سوق عكاظ

تمكنهن وتفوقهن أدى لتفاعل أفراد الأسر حيث حرصوا على التقاط الصور معهن

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
611

جذبت العروض المذهلة لفارسات سعوديات يمتطين ظهور الخيل للمرة الأولى اهتمام وإعجاب زوار سوق عكاظ نتيجة احترافهن ركوب الخيل ليقدمن عروض فرسان عكاظ جنبًا إلى جنب مع الفرسان الرجال، ضمن فعاليات موسم الطائف مصيف العرب.

وتفصيلاً؛ رصد برنامج صباح الخير يا عرب على قناة mbc اليوم، مشاركة وعروض فريق الفرسان النسائي الذي تقوده الفارسة السعودية سما حسين؛ إذ تقود الفتيات السعوديات اللاتي قدمن من مختلف مناطق المملكة الخيول في عروض يومية أمام زوار عكاظ.

وقد شد انتباه الحضور تمكن الفتيات من الخيل وتفوقهن حيث تفاعلت الأسر مع الفارسات وحرصت على التقاط الصور معهن.

وعبّرت الفارسة السعودية سما حسين عن اعتزازهن بالمشاركة في فعاليات الموسم وقدمت شكرها للزوار وتفاعلهن الرائع مع العروض اللاتي قدمنها لتشجيع الفتيات والفارسات السعوديات من خلال ابتسامتهم وتحيتهم وحضورهم الجميل.

وأشارت إلى أنهن بدأن منذ 8 أيام في التدريب والبروفات يوميًا من الساعة 4-9 م استعدادًا للمشاركة في العروض اليومية بالمهرجان.

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