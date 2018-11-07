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بالفيديو.. تسرب مياه أمطار داخل قاعة بكلية آداب جامعة بيشة

آل عجيم: التسريب في مساحة صغيرة.. وتجري معالجة المشكلة

شهدت إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة بيشة للبنات على طريق بيشة – خميس، تسرب مياه الأمطار إليها، وانهيار جزء من السقف الألمنيوم.

وتداول مغردون صور ومقطع تسرب المياه إلى داخل القاعة بشكل واسع في المحافظة، وسط استغرابهم من تسرب مياه الأمطار، وتخوُّفهم من إمكانية حدوث التماسات كهربائية نتيجة التسرب.

من جهته ذكر المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم؛ أنه بالاطلاع على تقرير الإدارة ذات الاختصاص بشأن تسرب المياه في أحد مباني كلية الآداب شطر الطالبات؛ تم تأكيد التسرب، فإنه كان في مساحة صغيرة من أحد المباني، وذكر التقرير أن محل التسرب في إطار المعالجة العاجلة الآن من إدارة التشغيل والصيانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. تسرب مياه أمطار داخل قاعة بكلية آداب جامعة بيشة
سبق

شهدت إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة بيشة للبنات على طريق بيشة – خميس، تسرب مياه الأمطار إليها، وانهيار جزء من السقف الألمنيوم.

وتداول مغردون صور ومقطع تسرب المياه إلى داخل القاعة بشكل واسع في المحافظة، وسط استغرابهم من تسرب مياه الأمطار، وتخوُّفهم من إمكانية حدوث التماسات كهربائية نتيجة التسرب.

من جهته ذكر المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم؛ أنه بالاطلاع على تقرير الإدارة ذات الاختصاص بشأن تسرب المياه في أحد مباني كلية الآداب شطر الطالبات؛ تم تأكيد التسرب، فإنه كان في مساحة صغيرة من أحد المباني، وذكر التقرير أن محل التسرب في إطار المعالجة العاجلة الآن من إدارة التشغيل والصيانة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:20 PM

بالفيديو.. تسرب مياه أمطار داخل قاعة بكلية آداب جامعة بيشة

آل عجيم: التسريب في مساحة صغيرة.. وتجري معالجة المشكلة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
4
6,607

شهدت إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة بيشة للبنات على طريق بيشة – خميس، تسرب مياه الأمطار إليها، وانهيار جزء من السقف الألمنيوم.

وتداول مغردون صور ومقطع تسرب المياه إلى داخل القاعة بشكل واسع في المحافظة، وسط استغرابهم من تسرب مياه الأمطار، وتخوُّفهم من إمكانية حدوث التماسات كهربائية نتيجة التسرب.

من جهته ذكر المتحدث الرسمي لجامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم؛ أنه بالاطلاع على تقرير الإدارة ذات الاختصاص بشأن تسرب المياه في أحد مباني كلية الآداب شطر الطالبات؛ تم تأكيد التسرب، فإنه كان في مساحة صغيرة من أحد المباني، وذكر التقرير أن محل التسرب في إطار المعالجة العاجلة الآن من إدارة التشغيل والصيانة.

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