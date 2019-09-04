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مبتعثان من جامعة جازان يحصدان جائزة "تكساس" للكتابة العلمية

نشرا في مجالات الأمراض المعدية والمناعة بمجلات علمية متخصصة

حصد مبتعثان من جامعة جازان لدرجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية لهذا العام، التي تُمنح للمتفوقين في النشر العلمي بين طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك ضمن المنجزات العلمية التي تضاف لمبتعثي جامعة جازان.

وهنّأ مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الطالبين عيدروس بن صديق الأمير، وعبدالله بن أحمد القيسي على هذا المنجز.
وقال: إن ذلك يأتي ثمرة لجهودهما وتميزهما العلمي والبحثي؛ مشيدًا بمخرجات الجامعة التي تُواصل حصد التميز في الكثير من المجالات والمنافسة في العديد من المحافل العالمية.
واستطاع المبتعثان نشرَ أبحاث مهمة في مجالات الأمراض المعدية والمناعة في مجلات علمية متخصصة؛ وذلك خلال مرحلة الدكتوراه؛ حيث حصدت الأبحاث معدلات تقييم عالية، وانتهت بمنحهما لجائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية.

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مبتعثان من جامعة جازان يحصدان جائزة "تكساس" للكتابة العلمية
سبق

حصد مبتعثان من جامعة جازان لدرجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية لهذا العام، التي تُمنح للمتفوقين في النشر العلمي بين طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك ضمن المنجزات العلمية التي تضاف لمبتعثي جامعة جازان.

وهنّأ مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الطالبين عيدروس بن صديق الأمير، وعبدالله بن أحمد القيسي على هذا المنجز.
وقال: إن ذلك يأتي ثمرة لجهودهما وتميزهما العلمي والبحثي؛ مشيدًا بمخرجات الجامعة التي تُواصل حصد التميز في الكثير من المجالات والمنافسة في العديد من المحافل العالمية.
واستطاع المبتعثان نشرَ أبحاث مهمة في مجالات الأمراض المعدية والمناعة في مجلات علمية متخصصة؛ وذلك خلال مرحلة الدكتوراه؛ حيث حصدت الأبحاث معدلات تقييم عالية، وانتهت بمنحهما لجائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:08 PM

مبتعثان من جامعة جازان يحصدان جائزة "تكساس" للكتابة العلمية

نشرا في مجالات الأمراض المعدية والمناعة بمجلات علمية متخصصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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حصد مبتعثان من جامعة جازان لدرجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية لهذا العام، التي تُمنح للمتفوقين في النشر العلمي بين طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك ضمن المنجزات العلمية التي تضاف لمبتعثي جامعة جازان.

وهنّأ مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الطالبين عيدروس بن صديق الأمير، وعبدالله بن أحمد القيسي على هذا المنجز.
وقال: إن ذلك يأتي ثمرة لجهودهما وتميزهما العلمي والبحثي؛ مشيدًا بمخرجات الجامعة التي تُواصل حصد التميز في الكثير من المجالات والمنافسة في العديد من المحافل العالمية.
واستطاع المبتعثان نشرَ أبحاث مهمة في مجالات الأمراض المعدية والمناعة في مجلات علمية متخصصة؛ وذلك خلال مرحلة الدكتوراه؛ حيث حصدت الأبحاث معدلات تقييم عالية، وانتهت بمنحهما لجائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية.

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