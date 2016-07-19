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مدير سجون الشرقية يقلد "العتيبي" رتبة ملازم أول

قلد العميد محمد بن مشهور مدير السجون بالمنطقة الشرقية المكلف الملازم أول فهيد بن مطلق العتيبي رتبته الجديدة ملازم أول بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وقدم "ابن مشهور" التهاني والتبريكات للملازم أول العتيبي بمناسبة ترقيته وحثه على بذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل.

فيما شكر "العتيبي" القيادة الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعد حافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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مدير سجون الشرقية يقلد "العتيبي" رتبة ملازم أول
سبق

قلد العميد محمد بن مشهور مدير السجون بالمنطقة الشرقية المكلف الملازم أول فهيد بن مطلق العتيبي رتبته الجديدة ملازم أول بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وقدم "ابن مشهور" التهاني والتبريكات للملازم أول العتيبي بمناسبة ترقيته وحثه على بذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل.

فيما شكر "العتيبي" القيادة الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعد حافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
11:40 PM

مدير سجون الشرقية يقلد "العتيبي" رتبة ملازم أول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قلد العميد محمد بن مشهور مدير السجون بالمنطقة الشرقية المكلف الملازم أول فهيد بن مطلق العتيبي رتبته الجديدة ملازم أول بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وقدم "ابن مشهور" التهاني والتبريكات للملازم أول العتيبي بمناسبة ترقيته وحثه على بذل المزيد من الجهد والعطاء المتواصل.

فيما شكر "العتيبي" القيادة الرشيدة على هذه الثقة الملكية التي تعد حافزًا قويًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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