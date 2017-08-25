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المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر

دعت إلى تغليب الحوار لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة

عبّرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وأعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

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المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر
سبق

عبّرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وأعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
03:10 PM
اخر تعديل
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
04:07 PM

المملكة تعبّر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر

دعت إلى تغليب الحوار لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,178

عبّرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وأعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

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