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تقارير: "فيسبوك" تعمل على طرح تطبيق جديد للصور

كشفت تقارير صحفية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور شبيه بتطبيق "بنترست" الشهير.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن فيسبوك يستعدّ لاختبار تطبيق جديد تحت اسم "هوبي" لحفظ وترتيب الصور.

ويساعد تطبيق فيسبوك الجديد على توثيق وتذكر الأشياء التي يفضلها الشخص ومن بينها الصور.

ويمكن من خلال تطبيق "هوبي" الجديد أن يحفظ الشخص صوره وينظمها في مجموعات أو ألبومات؛ بحيث يمكن أن يدخل مَن يبحث عن صور الطبخ مثلًا؛ ليجد صوره بسهولة من يبحث عن صور اللياقة البدنية على سبيل المثال.

ولكن لم تكشف التقارير إن كانت "فيسبوك" ستجعل تلك الصور متاحة لكل المستخدمين أم أنها ستكون شخصية لكل شخص.

فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقارير: "فيسبوك" تعمل على طرح تطبيق جديد للصور
سبق

كشفت تقارير صحفية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور شبيه بتطبيق "بنترست" الشهير.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن فيسبوك يستعدّ لاختبار تطبيق جديد تحت اسم "هوبي" لحفظ وترتيب الصور.

ويساعد تطبيق فيسبوك الجديد على توثيق وتذكر الأشياء التي يفضلها الشخص ومن بينها الصور.

ويمكن من خلال تطبيق "هوبي" الجديد أن يحفظ الشخص صوره وينظمها في مجموعات أو ألبومات؛ بحيث يمكن أن يدخل مَن يبحث عن صور الطبخ مثلًا؛ ليجد صوره بسهولة من يبحث عن صور اللياقة البدنية على سبيل المثال.

ولكن لم تكشف التقارير إن كانت "فيسبوك" ستجعل تلك الصور متاحة لكل المستخدمين أم أنها ستكون شخصية لكل شخص.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
05:29 PM

تقارير: "فيسبوك" تعمل على طرح تطبيق جديد للصور

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية أن شركة "فيسبوك" الأمريكية تستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للصور شبيه بتطبيق "بنترست" الشهير.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن فيسبوك يستعدّ لاختبار تطبيق جديد تحت اسم "هوبي" لحفظ وترتيب الصور.

ويساعد تطبيق فيسبوك الجديد على توثيق وتذكر الأشياء التي يفضلها الشخص ومن بينها الصور.

ويمكن من خلال تطبيق "هوبي" الجديد أن يحفظ الشخص صوره وينظمها في مجموعات أو ألبومات؛ بحيث يمكن أن يدخل مَن يبحث عن صور الطبخ مثلًا؛ ليجد صوره بسهولة من يبحث عن صور اللياقة البدنية على سبيل المثال.

ولكن لم تكشف التقارير إن كانت "فيسبوك" ستجعل تلك الصور متاحة لكل المستخدمين أم أنها ستكون شخصية لكل شخص.

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