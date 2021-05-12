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"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإجمالي ارتفع إلى أربعة ملايين و905 آلاف و59 إصابة

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و355 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى أربعة ملايين و905 آلاف و59 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 114331 وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و355 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى أربعة ملايين و905 آلاف و59 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 114331 وفاة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
12:36 PM

روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإجمالي ارتفع إلى أربعة ملايين و905 آلاف و59 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و355 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى أربعة ملايين و905 آلاف و59 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 114331 وفاة.

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