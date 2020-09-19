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"الشهيب" ملازمًا أول من كلية فهد الأمنية

احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.

وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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"الشهيب" ملازمًا أول من كلية فهد الأمنية
سبق

احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.

وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
05:38 PM

"الشهيب" ملازمًا أول من كلية فهد الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.

وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

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