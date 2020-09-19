احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية. وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

"الشهيب" ملازمًا أول من كلية فهد الأمنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19 احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.



وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 05:38 PM

"الشهيب" ملازمًا أول من كلية فهد الأمنية





A A A





0 مشاركة

احتفل الملازم أول مهندس فارس بن عواض الشهيب، بتخرجه في كلية الملك فهد الأمنية.



وأعرب "الشهيب" عن سعادته بتخرجه من الكلية، ومقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر؛ لمنحهم إياه هذه الثقة، متمنيًا التوفيق له ولزملائه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.