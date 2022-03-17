النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباحة.. ضباب كثيف يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة

المرور يحذر ويطالب بالحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة

حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة وبعض محافظاتها من ضباب كثيف يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

وأشار مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف، مؤكداً أن رجال المرور المنطقة يتواجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

ضباب الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة.. ضباب كثيف يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة
سبق

حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة وبعض محافظاتها من ضباب كثيف يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

وأشار مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف، مؤكداً أن رجال المرور المنطقة يتواجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:16 PM

الباحة.. ضباب كثيف يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة

المرور يحذر ويطالب بالحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
2
349

حذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة وبعض محافظاتها من ضباب كثيف يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية، وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

وأشار مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية؛ بسبب الضباب الكثيف، مؤكداً أن رجال المرور المنطقة يتواجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور، وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,784
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,681
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,771

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة