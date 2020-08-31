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"المياه الوطنية" تطلق برنامج "إعداد" لتأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في أول أكتوبر

يضم الكثير من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية

أعلنت شركة المياه الوطنية عن عزمها إطلاق برنامج "إعداد" في الأول من أكتوبر 2020م؛ تأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في الكثير من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

وأوضحت الشركة أن بدء استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج سيكون اعتباراً من الخميس الأول من أكتوبر، ويستمر حتى 31 أكتوبر، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات.

وأشارت إلى أن برنامج "إعداد" يتضمن تأهيلاً وتدريباً على رأس العمل لـ100 خريج وخريجة من مختلف الجامعات وبعدة تخصصات في الشركة وبكافة مناطق المملكة.

وقالت الشركة إن برنامج "إعداد" سيكون لمدة (12) شهراً للخريجين بدرجة البكالوريوس المنتظم، كما سيمنح المتدرب والمتدربة مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهرياً، وتأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي.

وأشارت بأن المسار العام سيشمل تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المشاركين من خلال حضور برامج تأهلهم لاكتساب مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، ومهارات تقديم العروض، ومهارات كتابة التقارير الفعالة، أما المسار التخصصي فسيكون حسب التخصصات الجامعية لهم ويشمل برامج تنمية وتطوير المهارات الفنية التخصصية لدى المتدربين، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وذكرت الشركة أن هدفها من إطلاق برنامج "إعداد" هو المساهمة في تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المياه الوطنية" تطلق برنامج "إعداد" لتأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في أول أكتوبر
سبق

أعلنت شركة المياه الوطنية عن عزمها إطلاق برنامج "إعداد" في الأول من أكتوبر 2020م؛ تأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في الكثير من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

وأوضحت الشركة أن بدء استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج سيكون اعتباراً من الخميس الأول من أكتوبر، ويستمر حتى 31 أكتوبر، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات.

وأشارت إلى أن برنامج "إعداد" يتضمن تأهيلاً وتدريباً على رأس العمل لـ100 خريج وخريجة من مختلف الجامعات وبعدة تخصصات في الشركة وبكافة مناطق المملكة.

وقالت الشركة إن برنامج "إعداد" سيكون لمدة (12) شهراً للخريجين بدرجة البكالوريوس المنتظم، كما سيمنح المتدرب والمتدربة مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهرياً، وتأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي.

وأشارت بأن المسار العام سيشمل تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المشاركين من خلال حضور برامج تأهلهم لاكتساب مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، ومهارات تقديم العروض، ومهارات كتابة التقارير الفعالة، أما المسار التخصصي فسيكون حسب التخصصات الجامعية لهم ويشمل برامج تنمية وتطوير المهارات الفنية التخصصية لدى المتدربين، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وذكرت الشركة أن هدفها من إطلاق برنامج "إعداد" هو المساهمة في تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:48 PM

"المياه الوطنية" تطلق برنامج "إعداد" لتأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في أول أكتوبر

يضم الكثير من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت شركة المياه الوطنية عن عزمها إطلاق برنامج "إعداد" في الأول من أكتوبر 2020م؛ تأهيل وتدريب 100 خريج وخريجة في الكثير من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

وأوضحت الشركة أن بدء استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج سيكون اعتباراً من الخميس الأول من أكتوبر، ويستمر حتى 31 أكتوبر، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات.

وأشارت إلى أن برنامج "إعداد" يتضمن تأهيلاً وتدريباً على رأس العمل لـ100 خريج وخريجة من مختلف الجامعات وبعدة تخصصات في الشركة وبكافة مناطق المملكة.

وقالت الشركة إن برنامج "إعداد" سيكون لمدة (12) شهراً للخريجين بدرجة البكالوريوس المنتظم، كما سيمنح المتدرب والمتدربة مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهرياً، وتأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي.

وأشارت بأن المسار العام سيشمل تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المشاركين من خلال حضور برامج تأهلهم لاكتساب مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، ومهارات تقديم العروض، ومهارات كتابة التقارير الفعالة، أما المسار التخصصي فسيكون حسب التخصصات الجامعية لهم ويشمل برامج تنمية وتطوير المهارات الفنية التخصصية لدى المتدربين، لإكسابهم الخبرة العملية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل.

وذكرت الشركة أن هدفها من إطلاق برنامج "إعداد" هو المساهمة في تدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.

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