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"المفرجي" و"الزهراني" يكرمان "البقمي"

كرم محافظ تربة، عبد العزيز المفرجي، ومدير مرور المحافظة، النقيب علي الزهراني، رئيس رقباء، خالد بن محمد البقمي، لجهوده بعد تكليفه بإدارة قسم مرور المحافظة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن "البقمي" كلف بإدارة قسم المرور بمحافظة تربة خلال الفترة الماضية، واستطاع من خلالها إدارة القسم إدارياً وميدانياً وساهم في إنجاح العديد من المهام المناطة به.

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"المفرجي" و"الزهراني" يكرمان "البقمي"
سبق

كرم محافظ تربة، عبد العزيز المفرجي، ومدير مرور المحافظة، النقيب علي الزهراني، رئيس رقباء، خالد بن محمد البقمي، لجهوده بعد تكليفه بإدارة قسم مرور المحافظة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن "البقمي" كلف بإدارة قسم المرور بمحافظة تربة خلال الفترة الماضية، واستطاع من خلالها إدارة القسم إدارياً وميدانياً وساهم في إنجاح العديد من المهام المناطة به.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:10 PM

"المفرجي" و"الزهراني" يكرمان "البقمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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كرم محافظ تربة، عبد العزيز المفرجي، ومدير مرور المحافظة، النقيب علي الزهراني، رئيس رقباء، خالد بن محمد البقمي، لجهوده بعد تكليفه بإدارة قسم مرور المحافظة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن "البقمي" كلف بإدارة قسم المرور بمحافظة تربة خلال الفترة الماضية، واستطاع من خلالها إدارة القسم إدارياً وميدانياً وساهم في إنجاح العديد من المهام المناطة به.

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