تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ200 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 203259 حالة حتى الآن.
وكانت المملكة قد سجّلت اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 5524 حالة تعافٍ جديدة.
المملكة تتخطّى حاجز الـ200 ألف متعافٍ من "كورونا"
فيما سجلت اليوم 5524 حالة تعافٍ جديدة
تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ200 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 203259 حالة حتى الآن.
وكانت المملكة قد سجّلت اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 5524 حالة تعافٍ جديدة.
تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ200 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 203259 حالة حتى الآن.
المملكة تتخطّى حاجز الـ200 ألف متعافٍ من "كورونا"
فيما سجلت اليوم 5524 حالة تعافٍ جديدة
تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ200 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 203259 حالة حتى الآن.
وكانت المملكة قد سجّلت اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 5524 حالة تعافٍ جديدة.