تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ200 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 203259 حالة حتى الآن. وكانت المملكة قد سجّلت اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 5524 حالة تعافٍ جديدة.

المملكة تتخطّى حاجز الـ200 ألف متعافٍ من "كورونا" عبدالرزاق البجالي سبق 2020-07-20 تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ200 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 203259 حالة حتى الآن.



وكانت المملكة قد سجّلت اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 5524 حالة تعافٍ جديدة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 04:09 PM

المملكة تتخطّى حاجز الـ200 ألف متعافٍ من "كورونا" فيما سجلت اليوم 5524 حالة تعافٍ جديدة





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تخطّت المملكة العربية السعودية حاجز الـ200 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 203259 حالة حتى الآن.



وكانت المملكة قد سجّلت اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 5524 حالة تعافٍ جديدة.