إنجازات ومعوقات هيئة حقوق الإنسان على طاولة "الشورى"

لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تسلط الضوء عليها

عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441/ 1442هـ.

ودرست اللجنة في اجتماعها الجوانب المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، أبرز الإنجازات المتحققة والتحديات التي تواجه الهيئة في القيام بمهامها.

واستعرضت دور الهيئة في إبراز جهود المملكة المتعلقة بدعم ملف حقوق الإنسان، خاصةً التدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة جائحة كورونا من خلال ما صدر من توجيهات وقرارات وإجراءات متلاحقة ساهمت في حفظ حقوق النفس الكريمة بإنسانية شملت المواطنين والمقيمين على حد سواء وحتى مخالفي نظام الإقامة، والدعم الذي وجه للقطاع الخاص لمواجهة آثار هذه الجائحة.

وتناولت في اجتماعها ما قامت به الهيئة في مجال تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات وآليات حقوق الإنسان الأمنية والمنظمات الإقليمية والدولية، وأبرز ما تم لتعزيز التعاون مع القطاع غير الربحي، إضافة إلى ما حققته الهيئة في مجال التحول الرقمي وزيادة برامج التدريب والتأهيل.

وبحث أعضاء اللجنة المعوقات التي واجهتها الهيئة في عام التقرير، حيث أعدت اللجنة تقريريها بشأنه مشتملاً على توصياتها الداعمة لجهود الهيئة للرفع به لمناقشته في جلسة قادمة.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.