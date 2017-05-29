النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معهد روبرت كوخ: عدد الإصابات بكورونا بألمانيا تقترب من الـ4 ملايين حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و675296 بعد تسجيل 5426 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88350 بعد تسجيل 163 حالة جديدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
معهد روبرت كوخ: عدد الإصابات بكورونا بألمانيا تقترب من الـ4 ملايين حالة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و675296 بعد تسجيل 5426 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88350 بعد تسجيل 163 حالة جديدة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:15 AM

معهد روبرت كوخ: عدد الإصابات بكورونا بألمانيا تقترب من الـ4 ملايين حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
112

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و675296 بعد تسجيل 5426 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88350 بعد تسجيل 163 حالة جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,120
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,781
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,665
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة