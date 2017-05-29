معهد روبرت كوخ: عدد الإصابات بكورونا بألمانيا تقترب من الـ4 ملايين حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و675296 بعد تسجيل 5426 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88350 بعد تسجيل 163 حالة جديدة.