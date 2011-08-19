احتفل الشاب "حسن محسن الغامدي"، أحد منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بزواجه.
"الغامدي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل الشاب "حسن محسن الغامدي"، أحد منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بزواجه.
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"الغامدي" يحتفل بزواجه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-19
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
01:47 PM
"الغامدي" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل الشاب "حسن محسن الغامدي"، أحد منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بزواجه.
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