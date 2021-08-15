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أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي

اطلع على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها

‬اطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وخطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وخطة التوسع في الطفولة المبكرة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، حيث اطلع على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها، بما يحقق الأمان والسلامة للطلبة المستفيدين، منوهاً بجهود الإدارة واستعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد.

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أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي
سبق

‬اطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وخطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وخطة التوسع في الطفولة المبكرة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، حيث اطلع على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها، بما يحقق الأمان والسلامة للطلبة المستفيدين، منوهاً بجهود الإدارة واستعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:32 PM

أمير الرياض بالنيابة يطّلع على استعدادات تعليم المنطقة لبداية العام الدراسي

اطلع على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬اطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، وخطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وخطة التوسع في الطفولة المبكرة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، حيث اطلع على تجهيزات خدمة النقل المدرسي ومعايير الجودة المنفذة فيها، بما يحقق الأمان والسلامة للطلبة المستفيدين، منوهاً بجهود الإدارة واستعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد.

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