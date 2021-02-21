النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات بالاتحاد البرلماني الدولي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أن قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه القضية كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف.

وأوضح في كلمة خلال الاجتماع المشترك بالجامعة العربية مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المختصة بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي رينهولد لوباتكا، أن الاجتماع المشترك يمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشددًا على حرص البرلمان على دعم هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، نوّه المسؤول بالاتحاد البرلماني الدولي إلى أن هناك عددًا من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف.

وأضاف أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في الفعاليات كافة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف
سبق

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أن قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه القضية كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف.

وأوضح في كلمة خلال الاجتماع المشترك بالجامعة العربية مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المختصة بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي رينهولد لوباتكا، أن الاجتماع المشترك يمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشددًا على حرص البرلمان على دعم هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، نوّه المسؤول بالاتحاد البرلماني الدولي إلى أن هناك عددًا من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف.

وأضاف أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في الفعاليات كافة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:32 PM

رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات بالاتحاد البرلماني الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
208

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ أن قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تأتي على رأس أولويات البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه القضية كانت في مقدمة القضايا التي بحثها مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى جنيف.

وأوضح في كلمة خلال الاجتماع المشترك بالجامعة العربية مع رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المختصة بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي رينهولد لوباتكا، أن الاجتماع المشترك يمثل خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي في هذا المجال، مشددًا على حرص البرلمان على دعم هذه الشراكة من خلال توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين.

من جانبه، نوّه المسؤول بالاتحاد البرلماني الدولي إلى أن هناك عددًا من القضايا والمبادرات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون مع البرلمان العربي، في مقدمتها آليات تحصين النشء الصغير من الفكر المتطرف.

وأضاف أن جائحة كورونا فاقمت من التحديات التي تواجهها دول العالم في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية أن يكون للبرلمان العربي حضور فاعل ونشيط في الفعاليات كافة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,313
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,078
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة