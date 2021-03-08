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المملكة المتحدة تسجل 5177 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 4,218,520 والوفيات 124,501 شخص

سجلت المملكة المتحدة 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و82 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,218,520 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,501 وفاة.

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المملكة المتحدة تسجل 5177 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة
سبق

سجلت المملكة المتحدة 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و82 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,218,520 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,501 وفاة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:06 AM

المملكة المتحدة تسجل 5177 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 4,218,520 والوفيات 124,501 شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجلت المملكة المتحدة 5177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و82 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,218,520 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 124,501 وفاة.

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