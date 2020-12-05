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كوريا الجنوبية.. تراجع طفيف في إصابات فيروس كورونا اليوم

سجلت 583 إصابة جديدة .. ولا وفيات

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915، إضافة إلى 540 حالة وفاة.

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كوريا الجنوبية.. تراجع طفيف في إصابات فيروس كورونا اليوم
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915، إضافة إلى 540 حالة وفاة.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
10:21 AM

كوريا الجنوبية.. تراجع طفيف في إصابات فيروس كورونا اليوم

سجلت 583 إصابة جديدة .. ولا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بتراجع طفيف عن 629 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق في أعلى مستوى منذ تسعة أشهر.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 36915، إضافة إلى 540 حالة وفاة.

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