"البيئة" توفر 10 عيادات بيطرية متنقلة لتشخيص الأمراض بمحافظات بمكة

بهدف تقديم الكشف وإجراء العمليات الجراحية الطارئة

تسلمت محافظات: الليث ، القنفذة ، الجموم ، رابغ ، خليص ، الطائف ، أضم ، العرضيات بمنطقة مكة المكرمة؛ أكثر من عشر عيادات بيطرية متنقلة، وتعتبر الدفعة الأولى من العيادات المتنقلة حيث من المترقب وصول عيادات متنقلة أخرى وتسليمها حسب الخطة والاحتياج؛ وذلك بإشراف الجهات المختصة في فرع الوزارة بالمنطقة من إدارة الخدمات المشتركة وقسم المستودع والحركة ومراقبة المخزون وإدارة الزراعة، ممثلة في الثروة الحيوانية بفرع منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ أن العيادات المتنقلة تهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية بالمنطقة، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.

وأضاف المهندس الغامدي أن العيادة المتنقلة تباشر الحالات المرضية للحيوانات في المزارع والهجر، وهي مخصصة للحالات التي يصعب نقلها للمراكز البيطرية التابعة للمكاتب في منطقة مكة المكرمة.

وأشار الغامدي إلى أنّ التجهيزات البيطرية المتوفرة بالعيادات البيطرية المتنقلة، لإمكانية تقديم خدمة الكشف والتشخيص للأمراض وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، ومعدات لمكافحة نواقل المرض والتطهير والتعقيم، ومعدات لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية، كما أن لها دورًا كبيرًا في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.