النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أياتا" يجدد الاعتماد الدولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني

إنجازٌ يعكس ثِقَل المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي

تَسَلّمت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، شهادة تجديد اعتمادها لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بوصفها مركز تدريب معتمد دوليًّا (ATC).

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يعكس ثِقَل المملكة في مجال الطيران المدني على الصعيد الدولي، ويمثل امتدادًا للاعترافات الدولية التي حصدتها؛ فضلًا عن كونه تتويجًا للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

ويأتي الاعتماد بعد أن استوفت المتطلبات والاشتراطات الدولية كافة؛ الأمر الذي سيُمَكِّنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دوليًّا؛ فضلًا عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (أياتا)؛ مؤكدة أنها حققت أحد أهدافها الاستراتيجية في أن تصبح في مكانة علمية وعالمية مستدامة بين مثيلاتها المرموقة.

وحصلت الأكاديمية السعودية مؤخرًا على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI- ATI) بوصفها ثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، علاوةً على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ، وتدشينها البوابةَ الإلكترونية لاختبارات (إفساك) لتطوير أداء العاملين في محطات الإطفاء بمختلف مطارات المملكة.

واستطاعت الأكاديمية في عام 2021م تأهيل وتطوير أداء أعداد كبيرة من منسوبي منظومة النقل الجوي بعد أن خصصت أكثرَ من عشرة آلاف مقعد تدريبي بدورات تخصصية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الأمن والسلامة في مختلف المطارات، ونجحت في تخريج (92) طالبًا أُهِّلوا لسوق العمل في تخصصي سلامة وتشغيل المطارات، والإطفاء والإنقاذ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أياتا" يجدد الاعتماد الدولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني
سبق

تَسَلّمت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، شهادة تجديد اعتمادها لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بوصفها مركز تدريب معتمد دوليًّا (ATC).

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يعكس ثِقَل المملكة في مجال الطيران المدني على الصعيد الدولي، ويمثل امتدادًا للاعترافات الدولية التي حصدتها؛ فضلًا عن كونه تتويجًا للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

ويأتي الاعتماد بعد أن استوفت المتطلبات والاشتراطات الدولية كافة؛ الأمر الذي سيُمَكِّنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دوليًّا؛ فضلًا عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (أياتا)؛ مؤكدة أنها حققت أحد أهدافها الاستراتيجية في أن تصبح في مكانة علمية وعالمية مستدامة بين مثيلاتها المرموقة.

وحصلت الأكاديمية السعودية مؤخرًا على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI- ATI) بوصفها ثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، علاوةً على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ، وتدشينها البوابةَ الإلكترونية لاختبارات (إفساك) لتطوير أداء العاملين في محطات الإطفاء بمختلف مطارات المملكة.

واستطاعت الأكاديمية في عام 2021م تأهيل وتطوير أداء أعداد كبيرة من منسوبي منظومة النقل الجوي بعد أن خصصت أكثرَ من عشرة آلاف مقعد تدريبي بدورات تخصصية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الأمن والسلامة في مختلف المطارات، ونجحت في تخريج (92) طالبًا أُهِّلوا لسوق العمل في تخصصي سلامة وتشغيل المطارات، والإطفاء والإنقاذ.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
01:39 PM

"أياتا" يجدد الاعتماد الدولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني

إنجازٌ يعكس ثِقَل المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
163

تَسَلّمت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، شهادة تجديد اعتمادها لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بوصفها مركز تدريب معتمد دوليًّا (ATC).

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يعكس ثِقَل المملكة في مجال الطيران المدني على الصعيد الدولي، ويمثل امتدادًا للاعترافات الدولية التي حصدتها؛ فضلًا عن كونه تتويجًا للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

ويأتي الاعتماد بعد أن استوفت المتطلبات والاشتراطات الدولية كافة؛ الأمر الذي سيُمَكِّنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دوليًّا؛ فضلًا عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (أياتا)؛ مؤكدة أنها حققت أحد أهدافها الاستراتيجية في أن تصبح في مكانة علمية وعالمية مستدامة بين مثيلاتها المرموقة.

وحصلت الأكاديمية السعودية مؤخرًا على اعتماد مجلس المطارات الدولي (ACI- ATI) بوصفها ثاني مركز تدريب في العالم بعد مركز تدريب مطار ميونخ بألمانيا، كما فازت بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، علاوةً على حصولها على اعتماد المجلس الدولي لخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ، وتدشينها البوابةَ الإلكترونية لاختبارات (إفساك) لتطوير أداء العاملين في محطات الإطفاء بمختلف مطارات المملكة.

واستطاعت الأكاديمية في عام 2021م تأهيل وتطوير أداء أعداد كبيرة من منسوبي منظومة النقل الجوي بعد أن خصصت أكثرَ من عشرة آلاف مقعد تدريبي بدورات تخصصية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الأمن والسلامة في مختلف المطارات، ونجحت في تخريج (92) طالبًا أُهِّلوا لسوق العمل في تخصصي سلامة وتشغيل المطارات، والإطفاء والإنقاذ.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,443
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,672

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة