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الخارجية اليمنية: مقتل موظفي الصليب الأحمر في مطار عدن عمل إرهابي

أحمد عوض: المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد الاستهداف

أكّدت وزارة الخارجية اليمنية، أن مقتل موظفي الصليب الأحمر الدولي في مطار عدن الدولي، عملٌ إرهابي.

وكان قد شدّد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ على أهمية تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية وإظهارِ عرقلتها المستمرة لجهود تحقيق السلام في اليمن، وقال وزير الخارجية اليمني، خلال اتصال مرئي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: إن "المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد استهداف مطار عدن".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخارجية اليمنية: مقتل موظفي الصليب الأحمر في مطار عدن عمل إرهابي
سبق

أكّدت وزارة الخارجية اليمنية، أن مقتل موظفي الصليب الأحمر الدولي في مطار عدن الدولي، عملٌ إرهابي.

وكان قد شدّد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ على أهمية تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية وإظهارِ عرقلتها المستمرة لجهود تحقيق السلام في اليمن، وقال وزير الخارجية اليمني، خلال اتصال مرئي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: إن "المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد استهداف مطار عدن".

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
12:54 PM

الخارجية اليمنية: مقتل موظفي الصليب الأحمر في مطار عدن عمل إرهابي

أحمد عوض: المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد الاستهداف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت وزارة الخارجية اليمنية، أن مقتل موظفي الصليب الأحمر الدولي في مطار عدن الدولي، عملٌ إرهابي.

وكان قد شدّد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك؛ على أهمية تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية وإظهارِ عرقلتها المستمرة لجهود تحقيق السلام في اليمن، وقال وزير الخارجية اليمني، خلال اتصال مرئي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: إن "المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد استهداف مطار عدن".

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