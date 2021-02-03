الأهلي يواجه الوحدة.. والاتحاد في ضيافة الفيصلي

في الجولة 19 من دوري ممتاز الطائرة

تنطلق، غداً، مباريات ضمن الجولة الـ19 من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بـ3 مواجهات، حيث يلتقي الأهلي مع الوحدة في جدة، ويتواجه الابتسام والخليج بالدمام، ويحل الاتحاد ضيفاً على الفيصلي بالمجمعة.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الجمعة بمواجهات تجمع الهلال والموج في الرياض، وضمك والسلام في أبها، والترجي والنصر في الدمام.