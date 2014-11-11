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خريطة أمطار المملكة في 24 ساعة يرسمها "الحصيني": لا تخلو من الرياض

قال: من اليوم إلى نهار غد تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تشمل الهطولات المطرية -خلال الساعات الـ24 القادمة- عدة مناطق منها العاصمة الرياض.
وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات الأمطار خلال ٢٤ ساعة قادمة بإذن الله من اليوم الاثنين إلى نهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والمدينة والرياض؛ بما في ذلك العاصمة: (الرياض، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية، والصمان، والإمارات، وعمان)، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح".
وأضاف: "السحب الممطرة صباح اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق #تبوك والشمالية وغرب #حفر_الباطن وشمال #رماح وجنوب شرق العاصمة الرياض وأمطار على #حائل و#الجوف".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان)، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خريطة أمطار المملكة في 24 ساعة يرسمها "الحصيني": لا تخلو من الرياض
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تشمل الهطولات المطرية -خلال الساعات الـ24 القادمة- عدة مناطق منها العاصمة الرياض.
وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات الأمطار خلال ٢٤ ساعة قادمة بإذن الله من اليوم الاثنين إلى نهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والمدينة والرياض؛ بما في ذلك العاصمة: (الرياض، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية، والصمان، والإمارات، وعمان)، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح".
وأضاف: "السحب الممطرة صباح اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق #تبوك والشمالية وغرب #حفر_الباطن وشمال #رماح وجنوب شرق العاصمة الرياض وأمطار على #حائل و#الجوف".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان)، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:41 AM

خريطة أمطار المملكة في 24 ساعة يرسمها "الحصيني": لا تخلو من الرياض

قال: من اليوم إلى نهار غد تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن تشمل الهطولات المطرية -خلال الساعات الـ24 القادمة- عدة مناطق منها العاصمة الرياض.
وقال "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "توقعات الأمطار خلال ٢٤ ساعة قادمة بإذن الله من اليوم الاثنين إلى نهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والمدينة والرياض؛ بما في ذلك العاصمة: (الرياض، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية، والصمان، والإمارات، وعمان)، متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح".
وأضاف: "السحب الممطرة صباح اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق #تبوك والشمالية وغرب #حفر_الباطن وشمال #رماح وجنوب شرق العاصمة الرياض وأمطار على #حائل و#الجوف".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان)، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

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