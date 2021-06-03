عسير.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 7 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل الطرق السريعة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تَكَوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظتي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.