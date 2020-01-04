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"ومن البرد ما قتل".. هكذا كانت نهاية تركي على أحد أرصفة إسطنبول!

فيما لم تعثر الشرطة على هويته ونقل جثمانه إلى مشرحة الطب الشرعي

لقي مواطن تركي مصرعه متجمّدًا على أحد الأرصفة بمنطقة فاتح في مدينة إسطنبول التركية، ولاحقًا توصلت السلطات إلى هوية المتوفى.

وفور ملاحظتهم شخصًا يفترش أحد الأرصفة دون حراك بمنطقة فاتح، سارع المواطنون بإبلاغ الشرطة والفرق الطبية بالأمر، وعلى الفور انتقلت الفرق الطبية إلى موقع الحادث؛ حيث كشفت الفحوصات الأولية وفاة الرجل متجمدًا.

ولم تعثر فرق الشرطة على هوية برفقة المتوفى، غير أنها توصلت لاحقًا إلى أن الشخص يُدعى إبراهيم.

ووفق صحيفة زمان التركية، فقد تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة الطب الشرعي بتعليمات من النائب العام؛ للوقوف على السبب الفعلي للوفاة.

وتزامنًا مع الطقس البارد في تركيا تتحوّل الحدائق والمباني الأثرية والمخازن المهجورة إلى مأوى للمشردين.

إسطنبول البرد

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"ومن البرد ما قتل".. هكذا كانت نهاية تركي على أحد أرصفة إسطنبول!
سبق

لقي مواطن تركي مصرعه متجمّدًا على أحد الأرصفة بمنطقة فاتح في مدينة إسطنبول التركية، ولاحقًا توصلت السلطات إلى هوية المتوفى.

وفور ملاحظتهم شخصًا يفترش أحد الأرصفة دون حراك بمنطقة فاتح، سارع المواطنون بإبلاغ الشرطة والفرق الطبية بالأمر، وعلى الفور انتقلت الفرق الطبية إلى موقع الحادث؛ حيث كشفت الفحوصات الأولية وفاة الرجل متجمدًا.

ولم تعثر فرق الشرطة على هوية برفقة المتوفى، غير أنها توصلت لاحقًا إلى أن الشخص يُدعى إبراهيم.

ووفق صحيفة زمان التركية، فقد تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة الطب الشرعي بتعليمات من النائب العام؛ للوقوف على السبب الفعلي للوفاة.

وتزامنًا مع الطقس البارد في تركيا تتحوّل الحدائق والمباني الأثرية والمخازن المهجورة إلى مأوى للمشردين.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
12:01 PM

"ومن البرد ما قتل".. هكذا كانت نهاية تركي على أحد أرصفة إسطنبول!

فيما لم تعثر الشرطة على هويته ونقل جثمانه إلى مشرحة الطب الشرعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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23,502

لقي مواطن تركي مصرعه متجمّدًا على أحد الأرصفة بمنطقة فاتح في مدينة إسطنبول التركية، ولاحقًا توصلت السلطات إلى هوية المتوفى.

وفور ملاحظتهم شخصًا يفترش أحد الأرصفة دون حراك بمنطقة فاتح، سارع المواطنون بإبلاغ الشرطة والفرق الطبية بالأمر، وعلى الفور انتقلت الفرق الطبية إلى موقع الحادث؛ حيث كشفت الفحوصات الأولية وفاة الرجل متجمدًا.

ولم تعثر فرق الشرطة على هوية برفقة المتوفى، غير أنها توصلت لاحقًا إلى أن الشخص يُدعى إبراهيم.

ووفق صحيفة زمان التركية، فقد تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة الطب الشرعي بتعليمات من النائب العام؛ للوقوف على السبب الفعلي للوفاة.

وتزامنًا مع الطقس البارد في تركيا تتحوّل الحدائق والمباني الأثرية والمخازن المهجورة إلى مأوى للمشردين.

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