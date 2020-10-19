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شرطة الرياض تعلن القبض على 4 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال

بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم واتخاذ شقة وكراً لجرائمهم

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوّال، وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تعلن القبض على 4 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوّال، وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:13 AM

شرطة الرياض تعلن القبض على 4 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال

بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم واتخاذ شقة وكراً لجرائمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوّال، وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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