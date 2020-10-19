صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوّال، وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

شرطة الرياض تعلن القبض على 4 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-19 صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوّال، وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين. وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 10:13 AM

شرطة الرياض تعلن القبض على 4 مقيمين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم واتخاذ شقة وكراً لجرائمهم





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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم، حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و(22) جهاز جوّال، وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.