النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. شرطة الاحتلال تحاصر الأسرى الفلسطينيين الأربعة داخل المحكمة

بعدما أعيد اعتقالهم عقب هروبهم من سجن "جلبوع" عبر نفق

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.

وفي الصور وفق روسيا اليوم يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدة، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شاهد.. شرطة الاحتلال تحاصر الأسرى الفلسطينيين الأربعة داخل المحكمة
سبق

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.

وفي الصور وفق روسيا اليوم يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدة، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:28 PM

شاهد.. شرطة الاحتلال تحاصر الأسرى الفلسطينيين الأربعة داخل المحكمة

بعدما أعيد اعتقالهم عقب هروبهم من سجن "جلبوع" عبر نفق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,075

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.

وفي الصور وفق روسيا اليوم يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدة، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,588
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة