"الراجحي": نفخر بإنجازات وإصلاحات ولي العهد "عراب الرؤية"

أكد أن المملكة تعيش مرحلة متوثبة لتحقيق تطلعات القيادة

أكد رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي أن المملكة شهدت تطوراً شاملاً في شتى المجالات، وتعيش مرحلة متوثبة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية.

وقال الدكتور "الراجحي" بمناسبة الذكرى الثانية لمبايعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: الوطن ينهض والمواطن يفتخر بما تحقق من منجزات شاملة تستهدف التنمية ومواكبة الدول المتقدمة وخلق فرص أرحب للعيش الكريم، وتحقيق الريادة على النطاق العالمي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، بفكر ورؤية سمو ولي العهد الذي يسير بطموح لا حدود له من أجل التطوير وخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف: نفخر بما تحقق من إنجازات، وإصلاحات قادها عراب الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في عامين.

وأردف أن هذين العامين شهدا نقلة نوعية في كل الصعد، قادت المملكة إلى مصافّ الدول المتقدمة بالعالم.

وتابع: في ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نجدد لسموه المبايعة والسمع والطاعة.