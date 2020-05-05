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بـ 28.71 دولار.. ارتفاع سعر "برنت" بنسبة 5.55 %

برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط سجل 22.13 دولار

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.51 دولار أمريكي؛ ما نسبته 5.55 في المئة؛ ليصل سعره إلى 28.71 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.53 في المئة؛ ما يعادل 1.74 دولار أمريكي؛ ليسجل 22.13 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بـ 28.71 دولار.. ارتفاع سعر "برنت" بنسبة 5.55 %
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.51 دولار أمريكي؛ ما نسبته 5.55 في المئة؛ ليصل سعره إلى 28.71 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.53 في المئة؛ ما يعادل 1.74 دولار أمريكي؛ ليسجل 22.13 دولار أمريكي.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:10 AM

بـ 28.71 دولار.. ارتفاع سعر "برنت" بنسبة 5.55 %

برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط سجل 22.13 دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - لندن
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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.51 دولار أمريكي؛ ما نسبته 5.55 في المئة؛ ليصل سعره إلى 28.71 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 8.53 في المئة؛ ما يعادل 1.74 دولار أمريكي؛ ليسجل 22.13 دولار أمريكي.

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