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وسط شكوك في التطعيمات.. فرنسا تبدأ في طرح لقاح "كورونا" نهاية العام

"فيران" شدد على توفير الشفافية للعملية

ذكر وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، اليوم (الخميس)، أن فرنسا قد تبدأ في طرح لقاحات "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.

وشدد على ضرورة تحلي السلطات بالشفافية بشأن هذه العملية؛ نظرًا لارتفاع مستوى شك المواطنين الفرنسيين تجاه التطعيمات، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "فيران" أن الجوانب اللوجستية لبرنامج التطعيم سيجري تفصيلها الأسبوع المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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وسط شكوك في التطعيمات.. فرنسا تبدأ في طرح لقاح "كورونا" نهاية العام
سبق

ذكر وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، اليوم (الخميس)، أن فرنسا قد تبدأ في طرح لقاحات "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.

وشدد على ضرورة تحلي السلطات بالشفافية بشأن هذه العملية؛ نظرًا لارتفاع مستوى شك المواطنين الفرنسيين تجاه التطعيمات، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "فيران" أن الجوانب اللوجستية لبرنامج التطعيم سيجري تفصيلها الأسبوع المقبل.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
04:02 PM

وسط شكوك في التطعيمات.. فرنسا تبدأ في طرح لقاح "كورونا" نهاية العام

"فيران" شدد على توفير الشفافية للعملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، اليوم (الخميس)، أن فرنسا قد تبدأ في طرح لقاحات "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.

وشدد على ضرورة تحلي السلطات بالشفافية بشأن هذه العملية؛ نظرًا لارتفاع مستوى شك المواطنين الفرنسيين تجاه التطعيمات، وفقاً لـ"رويترز".

وبين "فيران" أن الجوانب اللوجستية لبرنامج التطعيم سيجري تفصيلها الأسبوع المقبل.

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