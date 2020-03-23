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"بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو"

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“

وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي.

”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“

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"بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو"
سبق

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“

وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي.

”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:00 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:30 PM

"بريطانيا" تطالب بموقف حاسم تجاه "أولمبياد طوكيو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت في مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

وقال المتحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ”نريد من اللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار حاسم على وجه السرعة لتوضيح جوانب الموقف لكل المرتبطين (بالألعاب).“

وأضاف المتحدث ”الرياضيون يواجهون غموضاً كبيراً في الوضع الحالي.

”صحة وسلامة الرياضيين وكذلك جماهير المشجعين والمسؤولين الذين من المقرر أن يعملوا في الدورة لابد أن تكون على رأس الأولويات.“

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