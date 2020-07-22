النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأحساء.. إنهاء معاناة امرأة من نزيف رحمي حاد في مستشفى الولادة

نتيجة هبوط كامل بالمشيمة والتصاقها واختراقها لجدار الرحم

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء بإجراء عملية جراحية ناجحة لامرأة حامل في الأسبوع الـ34.


وأظهرت الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، أن الحالة تعاني من نزيف رحمي حاد نتيجة هبوط كامل بالمشيمة والتصاقها واختراقها لجدار الرحم، علماً أنها ولدت بخمس عمليات قيصرية سابقة.

وقد أُجريت للمرأة عملية جراحية لتوليدها وإزالة الرحم مع المشيمة الملتصقة والمخترقة لجدار الرحم، وتكللت العملية بالنجاح وأصبحت تتمتع هي ومولودتها حالياً بصحة جيدة؛ حيث بلغ وزن المولودة كيلوجرامين.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة لها مؤهلات رفيعة، وتبلغ سعته 450 سريراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأحساء.. إنهاء معاناة امرأة من نزيف رحمي حاد في مستشفى الولادة
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء بإجراء عملية جراحية ناجحة لامرأة حامل في الأسبوع الـ34.


وأظهرت الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، أن الحالة تعاني من نزيف رحمي حاد نتيجة هبوط كامل بالمشيمة والتصاقها واختراقها لجدار الرحم، علماً أنها ولدت بخمس عمليات قيصرية سابقة.

وقد أُجريت للمرأة عملية جراحية لتوليدها وإزالة الرحم مع المشيمة الملتصقة والمخترقة لجدار الرحم، وتكللت العملية بالنجاح وأصبحت تتمتع هي ومولودتها حالياً بصحة جيدة؛ حيث بلغ وزن المولودة كيلوجرامين.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة لها مؤهلات رفيعة، وتبلغ سعته 450 سريراً.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:25 PM

الأحساء.. إنهاء معاناة امرأة من نزيف رحمي حاد في مستشفى الولادة

نتيجة هبوط كامل بالمشيمة والتصاقها واختراقها لجدار الرحم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
0
202

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء بإجراء عملية جراحية ناجحة لامرأة حامل في الأسبوع الـ34.


وأظهرت الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، أن الحالة تعاني من نزيف رحمي حاد نتيجة هبوط كامل بالمشيمة والتصاقها واختراقها لجدار الرحم، علماً أنها ولدت بخمس عمليات قيصرية سابقة.

وقد أُجريت للمرأة عملية جراحية لتوليدها وإزالة الرحم مع المشيمة الملتصقة والمخترقة لجدار الرحم، وتكللت العملية بالنجاح وأصبحت تتمتع هي ومولودتها حالياً بصحة جيدة؛ حيث بلغ وزن المولودة كيلوجرامين.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة لها مؤهلات رفيعة، وتبلغ سعته 450 سريراً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,491
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,092
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,217

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة