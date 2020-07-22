الأحساء.. إنهاء معاناة امرأة من نزيف رحمي حاد في مستشفى الولادة

نتيجة هبوط كامل بالمشيمة والتصاقها واختراقها لجدار الرحم

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في محافظة الأحساء بإجراء عملية جراحية ناجحة لامرأة حامل في الأسبوع الـ34.



وأظهرت الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، أن الحالة تعاني من نزيف رحمي حاد نتيجة هبوط كامل بالمشيمة والتصاقها واختراقها لجدار الرحم، علماً أنها ولدت بخمس عمليات قيصرية سابقة.



وقد أُجريت للمرأة عملية جراحية لتوليدها وإزالة الرحم مع المشيمة الملتصقة والمخترقة لجدار الرحم، وتكللت العملية بالنجاح وأصبحت تتمتع هي ومولودتها حالياً بصحة جيدة؛ حيث بلغ وزن المولودة كيلوجرامين.



يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة لها مؤهلات رفيعة، وتبلغ سعته 450 سريراً.