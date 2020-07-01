النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

700 متطوع ومتطوعة يساعدون "صحة جدة" على مواجهة "كورونا"

أكثر من 10 آلاف سجلوا رغباتهم في التطوع للمساهمة في دعم المنظومة الصحية

أسهمت الخدمات التطوعية التي يقدّمها أبطال العطاء جنبًا إلى جنب مع منسوبي "صحة جدة"، في تقديم الخدمات الصحية والداعمة تطوعيًّا لخدمة الوطن منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وحتى الآن، في دعم المنظومة الطبية في مواجهة هذه الجائحة.

ووصل عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع الصحي بجدة، إلى (10029) متطوعًا من أبناء الوطن الراغبين في التطوع الصحي، وتم تمكين عدد أكثر من (700) منهم بالعمل في منشآت "صحة جدة" في كل من (المستشفيات ومراكز استقبال ضيوف وزارة الصحة وفي مجالات التوعية بالأحياء ومساكن العمالة والمساجد والمراكز التجارية والمصانع، وكذلك بمركز البلاغات والأسواق الشعبية)، بعد أن تم إعدادهم من خلال الدورات التدريبية اللازمة في عدد من المجالات منها مكافحة العدوى، وإدخال البيانات، والوقاية من عدوى كورونا، وسلامة المتطوعين والعمل الميداني.

ووصل عدد الفرص التطوعية التي أنشأتها "صحة جدة" إلى أكثر من (21) فرصة تطوعية، ويشرف على هذه الأعمال التطوعية إدارةُ المشاركة المجتمعية بـ"صحة جدة"، بالتنسيق مع منصة التطوع الصحي بالوزارة التي تُعد النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين وعرض الفرص التطوعية بطرق إلكترونية مبسطة على المتطوعين الراغبين في التطوع؛ حيث تمكّنهم المنصة من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف التخصصات حسب الاحتياج.

وشكرت "صحة جدة" المتطوعين والمتطوعات المشاركين الذين يقدمون خدمات تطوعية في كل التخصصات في منشآتها الصحية وفي ميدان التوعية الصحية، الذي يعكس حسًّا والتزامًا مجتمعيًّا قويًّا من قِبَل المتطوعين، ودعمهم للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

صحة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
700 متطوع ومتطوعة يساعدون "صحة جدة" على مواجهة "كورونا"
سبق

أسهمت الخدمات التطوعية التي يقدّمها أبطال العطاء جنبًا إلى جنب مع منسوبي "صحة جدة"، في تقديم الخدمات الصحية والداعمة تطوعيًّا لخدمة الوطن منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وحتى الآن، في دعم المنظومة الطبية في مواجهة هذه الجائحة.

ووصل عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع الصحي بجدة، إلى (10029) متطوعًا من أبناء الوطن الراغبين في التطوع الصحي، وتم تمكين عدد أكثر من (700) منهم بالعمل في منشآت "صحة جدة" في كل من (المستشفيات ومراكز استقبال ضيوف وزارة الصحة وفي مجالات التوعية بالأحياء ومساكن العمالة والمساجد والمراكز التجارية والمصانع، وكذلك بمركز البلاغات والأسواق الشعبية)، بعد أن تم إعدادهم من خلال الدورات التدريبية اللازمة في عدد من المجالات منها مكافحة العدوى، وإدخال البيانات، والوقاية من عدوى كورونا، وسلامة المتطوعين والعمل الميداني.

ووصل عدد الفرص التطوعية التي أنشأتها "صحة جدة" إلى أكثر من (21) فرصة تطوعية، ويشرف على هذه الأعمال التطوعية إدارةُ المشاركة المجتمعية بـ"صحة جدة"، بالتنسيق مع منصة التطوع الصحي بالوزارة التي تُعد النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين وعرض الفرص التطوعية بطرق إلكترونية مبسطة على المتطوعين الراغبين في التطوع؛ حيث تمكّنهم المنصة من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف التخصصات حسب الاحتياج.

وشكرت "صحة جدة" المتطوعين والمتطوعات المشاركين الذين يقدمون خدمات تطوعية في كل التخصصات في منشآتها الصحية وفي ميدان التوعية الصحية، الذي يعكس حسًّا والتزامًا مجتمعيًّا قويًّا من قِبَل المتطوعين، ودعمهم للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
10:51 AM

700 متطوع ومتطوعة يساعدون "صحة جدة" على مواجهة "كورونا"

أكثر من 10 آلاف سجلوا رغباتهم في التطوع للمساهمة في دعم المنظومة الصحية

A A A
محمد حضاض - جدة
1
715

أسهمت الخدمات التطوعية التي يقدّمها أبطال العطاء جنبًا إلى جنب مع منسوبي "صحة جدة"، في تقديم الخدمات الصحية والداعمة تطوعيًّا لخدمة الوطن منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وحتى الآن، في دعم المنظومة الطبية في مواجهة هذه الجائحة.

ووصل عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع الصحي بجدة، إلى (10029) متطوعًا من أبناء الوطن الراغبين في التطوع الصحي، وتم تمكين عدد أكثر من (700) منهم بالعمل في منشآت "صحة جدة" في كل من (المستشفيات ومراكز استقبال ضيوف وزارة الصحة وفي مجالات التوعية بالأحياء ومساكن العمالة والمساجد والمراكز التجارية والمصانع، وكذلك بمركز البلاغات والأسواق الشعبية)، بعد أن تم إعدادهم من خلال الدورات التدريبية اللازمة في عدد من المجالات منها مكافحة العدوى، وإدخال البيانات، والوقاية من عدوى كورونا، وسلامة المتطوعين والعمل الميداني.

ووصل عدد الفرص التطوعية التي أنشأتها "صحة جدة" إلى أكثر من (21) فرصة تطوعية، ويشرف على هذه الأعمال التطوعية إدارةُ المشاركة المجتمعية بـ"صحة جدة"، بالتنسيق مع منصة التطوع الصحي بالوزارة التي تُعد النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين وعرض الفرص التطوعية بطرق إلكترونية مبسطة على المتطوعين الراغبين في التطوع؛ حيث تمكّنهم المنصة من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف التخصصات حسب الاحتياج.

وشكرت "صحة جدة" المتطوعين والمتطوعات المشاركين الذين يقدمون خدمات تطوعية في كل التخصصات في منشآتها الصحية وفي ميدان التوعية الصحية، الذي يعكس حسًّا والتزامًا مجتمعيًّا قويًّا من قِبَل المتطوعين، ودعمهم للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,403
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,701

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة