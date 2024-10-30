مختص: 4 معلومات عند فحص الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19"

قد تعطي نتيجة معينة وتكون الحقيقة عكسها.. إلا في حالة واحدة

أوضح استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د. عبدالله بن مفرح عسيري؛ أن فحص الأجسام المضادة لـ "كوفيد" في الدم قد يعطي نتيجةً معينةً، وتكون الحقيقة عكسها، إلا في حالة واحدة فقط.

وبيّن "عسيري"؛ أنه عندما تكون النتيجة إيجابية حين فحص الأجسام المضادة؛ فذلك يعني أن لدى الشخص مناعة، ومقابلها إذا جاءت النتيجة سلبية، فذلك أيضاً لا يعني أنه ليست لديه مناعة، كما أن النتيجة السلبية لا تعني أن اللقاح الذي أخذه الشخص غير فعّال.

وأضاف، أن الشيء الوحيد المؤكّد هو النتيجة الإيجابية لشخصٍ لم يحصل على اللقاح، وهي تعني حدوث إصابة سابقة له بالفيروس.