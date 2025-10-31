النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب

"الرئاسة" ربطت القرار بالتوتر مع الرباط

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، شركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب؛ بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وذكرت الرئاسة أن وقف العلاقة التجارية مع المغرب جاء بعد "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس بالوحدة الوطنية".

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب
سبق

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، شركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب؛ بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وذكرت الرئاسة أن وقف العلاقة التجارية مع المغرب جاء بعد "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس بالوحدة الوطنية".

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
09:29 PM

الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب

"الرئاسة" ربطت القرار بالتوتر مع الرباط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,457

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، شركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب؛ بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وذكرت الرئاسة أن وقف العلاقة التجارية مع المغرب جاء بعد "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس بالوحدة الوطنية".

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة