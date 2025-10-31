الرئيس الجزائري يأمر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب

"الرئاسة" ربطت القرار بالتوتر مع الرباط

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، شركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب؛ بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وذكرت الرئاسة أن وقف العلاقة التجارية مع المغرب جاء بعد "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس بالوحدة الوطنية".

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد استشارة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.