"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السادسة مساءً.
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الأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السادسة مساءً.
28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
03:07 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:31 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السادسة مساءً.