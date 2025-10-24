"بنتن" يستعرض شؤون حجاج ومعتمري الهند مع السفير الهندي

نوه بالجهود والخدمات التي تقدمها قيادة المملكة لضيوف الرحمن

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.



وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج ومعتمري جمهورية الهند.



من جانبه أشاد السفير الهندي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبالخِدْمات الكبيرة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.