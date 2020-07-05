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بالصور.. أمين مكة يقف على سير أعمال متحفي "الوحي والهجرة"

يمثل المعلومات الصحيحة عن مكة وغار حراء بطريقة صحيحة

‏تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم مشروع إنشاء مركز حضاري وثقافي ومتحف الوحي في ‎جبل النور بمكة المكرمة، كما ‏تفقد مشروع مماثل في جبل ثور.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد كشف في وقتٍ سابق عن إنشاء مركز حضاري ثقافي أسفل جبل النور بمكة المكرمة؛ يمثل المعلومات الصحيحة عن مكة وغار حراء بطريقة صحيحة.

وقال "القويحص" حينها، في حديث عن المشروع الذي يشهده جبل النور بمكة من نظافة وتنظيف وإزالة العشوائيات فيه: "هناك مركز حضاري ثقافي أسفل الجبل، يتعرف من خلاله الزائر على المعلومات الصحيحة التاريخية عن مكة المكرمة وجبل النور".

ولفت إلى أن بعض الزوار ليس لديه معلومات عن الجبل، مما ينتج عن ذلك ممارسات خاطئة، وسيكون المركز الحضاري مرجعاً للمعلومات الصحيحة، إلى جانب عرض تاريخ الجبل والبعثة، وامتداد لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر.

وأشار إلى أنه من خلال المركز الحضاري يستطيع أن يتصور الزائر من خارج المملكة كيف كانت مكة وكيف أصبحت وكيف كان الجبل بأساليب علمية وحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. أمين مكة يقف على سير أعمال متحفي "الوحي والهجرة"
سبق

‏تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم مشروع إنشاء مركز حضاري وثقافي ومتحف الوحي في ‎جبل النور بمكة المكرمة، كما ‏تفقد مشروع مماثل في جبل ثور.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد كشف في وقتٍ سابق عن إنشاء مركز حضاري ثقافي أسفل جبل النور بمكة المكرمة؛ يمثل المعلومات الصحيحة عن مكة وغار حراء بطريقة صحيحة.

وقال "القويحص" حينها، في حديث عن المشروع الذي يشهده جبل النور بمكة من نظافة وتنظيف وإزالة العشوائيات فيه: "هناك مركز حضاري ثقافي أسفل الجبل، يتعرف من خلاله الزائر على المعلومات الصحيحة التاريخية عن مكة المكرمة وجبل النور".

ولفت إلى أن بعض الزوار ليس لديه معلومات عن الجبل، مما ينتج عن ذلك ممارسات خاطئة، وسيكون المركز الحضاري مرجعاً للمعلومات الصحيحة، إلى جانب عرض تاريخ الجبل والبعثة، وامتداد لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر.

وأشار إلى أنه من خلال المركز الحضاري يستطيع أن يتصور الزائر من خارج المملكة كيف كانت مكة وكيف أصبحت وكيف كان الجبل بأساليب علمية وحديثة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
04:09 PM

بالصور.. أمين مكة يقف على سير أعمال متحفي "الوحي والهجرة"

يمثل المعلومات الصحيحة عن مكة وغار حراء بطريقة صحيحة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
1,686

‏تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم مشروع إنشاء مركز حضاري وثقافي ومتحف الوحي في ‎جبل النور بمكة المكرمة، كما ‏تفقد مشروع مماثل في جبل ثور.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد كشف في وقتٍ سابق عن إنشاء مركز حضاري ثقافي أسفل جبل النور بمكة المكرمة؛ يمثل المعلومات الصحيحة عن مكة وغار حراء بطريقة صحيحة.

وقال "القويحص" حينها، في حديث عن المشروع الذي يشهده جبل النور بمكة من نظافة وتنظيف وإزالة العشوائيات فيه: "هناك مركز حضاري ثقافي أسفل الجبل، يتعرف من خلاله الزائر على المعلومات الصحيحة التاريخية عن مكة المكرمة وجبل النور".

ولفت إلى أن بعض الزوار ليس لديه معلومات عن الجبل، مما ينتج عن ذلك ممارسات خاطئة، وسيكون المركز الحضاري مرجعاً للمعلومات الصحيحة، إلى جانب عرض تاريخ الجبل والبعثة، وامتداد لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر.

وأشار إلى أنه من خلال المركز الحضاري يستطيع أن يتصور الزائر من خارج المملكة كيف كانت مكة وكيف أصبحت وكيف كان الجبل بأساليب علمية وحديثة.

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