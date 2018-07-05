قوات النظام السوري تنفذ مئات الضربات الجوية في "درعا"

"غارات وقصف بالبراميل المتفجرة" منذ ليل أمس

نفذت قوات النظام السوري، بإسناد من الطيران الروسي، مئات الضربات الجوية على بلدات في محافظة درعا جنوب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بأن هذا التطور تصعيد غير مسبوق منذ بدء الهجوم على المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

وأحصى "المرصد" تنفيذ أكثر من 600 ضربة جوية بين غارات وقصف بالبراميل المتفجرة منذ ليل أمس.

وقال مدير "المرصد" رامي عبد الرحمن: يحول الطيران السوري والروسي هذه المناطق إلى جحيم.

وأضاف: القصف الهستيري على ريف درعا يهدف إلى إخضاع الفصائل بعد رفضها الاقتراح الروسي لوقف المعارك خلال جولة التفاوض الأخيرة، عصر أمس الأربعاء.